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24.11.2020 - 19:25 | | Sporx

Denes Dibusz için Beşiktaş açıklaması: Koronavirüs olmasa imzayı atacaktı!

Sezona Ersin ve Utku ile başlayan Beşiktaş'ın geçen sezon gündemine gelen kaleci ortaya çıktı. İşte 30 yaşındaki Macar kaleci Denes Dibusz için yapılan açıklama...

Denes Dibusz için Beşiktaş açıklaması: Koronavirüs olmasa imzayı atacaktı!
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Macaristan'da Ferençvaros'un kalesini koruyan Denes Dibusz'un menajeri Levente Schultz, oyuncusunun Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında görüşmelerin durduğunu kaydeden menajer, "Eğer koronavirüs ve beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler olmasaydı, Denes büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacaktı. Beşiktaş henüz yeni bir kaleci almadı, yani bu ihtimal hala var." dedi.

"FRANSA VE ALMANYA'DAN TEKLİF VAR"

30 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro bonservis bedeli olduğunu belirten menajer, "Denes'e Fransa ve Almanya'dan da teklifler var ancak profesyonel açıdan çok iyi değil. 3 yıl daha sözleşmesi var, bonservis bedeli gerekiyor. Kulübünün onu 2 milyon euro gibi bir bedelle vermesi gerçekçi olacak." ifadelerini kullandı.

2014'ten bu yana Frençvaros'un kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci, bu sezon 17 maça çıktı ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Dibusz, Macaristan Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.

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Denes Dibusz için Beşiktaş açıklaması: Koronavirüs olmasa imzayı atacaktı

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