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10.10.2017 - 23:00 | | BERLİN (AA)

Deniz Aytekin, Çin Ligi'nde maç yönetecek!

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde maç yöneteceği bildirildi.

Deniz Aytekin, Çin Ligi'nde maç yönetecek!
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Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde maç yöneteceği bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı 39 yaşındaki Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde bu ay 2 maç yöneteceği ifade edildi.

Tecrübeli hakemin 22 Ekim'de Chongqing Lifan-Shanghai Shenhua ve 25 Ekim'de de Beijing Guoan-Chongqing Lifan karşılaşmalarında düdük çalacağı belirtilen açıklamada, Aytekin'e Eduard Beitinger'in yardımcı hakem olarak eşlik edeceği kaydedildi.

Deniz Aytekin, şimdiye kadar Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 129 ve Avrupa kuplarında 32 maç yönetirken milli maçlarda da 12 kez görev aldı.




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