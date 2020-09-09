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09.09.2020 - 10:23 | | AA

Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da pistlere çıkıyor

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, hafta sonu Avrupa'da pistlere çıkacak.

Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da pistlere çıkıyor
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli motosikletçi Deniz Öncü, San Marino'da, Asrın Rodi Pak da İspanya'da yarışacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları San Marino'nun Misano World Circuit Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenecek. Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden 17 yaşındaki milli motosikletçi Deniz Öncü, üst sıralara çıkıp podyumda yer almak için ter dökecek.

Şampiyonanın 6. ayak yarışları 11 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak ve 12 Eylül Cumartesi günü sıralamalarla tamamlanacak. 13 Eylül Pazar günü ise Deniz Öncü, TSİ 12.00'de 23 turluk yarışta start alacak.

- Asrın Rodi Pak, İspanya'da yarışacak

İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) 3. ayak yarışları İspanya'nın Valensiya şehrinde gerçekleştirilecek. ESBK'de Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, 10-11 Eylül tarihlerinde Ricardo Tormo Pisti'nde serbest antrenmanlara katılacak.

Yamaha Stratos takımıyla mücadele eden Asrın Rodi Pak, 12 Eylül'de öğleden önce sıralama turunda, TSİ 15.20'de ise 18 turluk ilk yarışta mücadele edecek. Milli sporcu 13 Eylül'de ise TSİ 15.00'te 18 turluk ikinci yarışa katılacak.

Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupada pistlere çıkıyor

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