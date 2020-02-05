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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Deniz Türüç: Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur
05.02.2020 - 16:53 |

Deniz Türüç: Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur

Fenerbahçe'den Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç: Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur

Fenerbahçe'den Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Deniz Türüç'ün açıklamaları;

"Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur. Aynı zamanda buradaki vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum. Kırklarelispor taraftarı bizi çok iyi karşıladı. Bugün futbol konuşmasak daha iyi olur."

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