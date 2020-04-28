Deniz Türüç gözünü formaya dikti! Kilo verdi...

SENAD OK



47 gündür çalışmalarını evinde sürdüren Deniz Türüç bu dönemi en iyi değerlendiren isimlerin başında geliyor. 27 yaşındaki oyuncu özel antrenörü Umut Özalp ile birlikte büyük bir değişim yaşadı. Beş kilo veren Deniz’in kas kütlesi de çok iyi bir hale geldi. Beli inceldi ve vücudunun üst bölgesi gelişti. Deniz 1.5 aylık bu süreçte fiziksel açıdan kariyerinin en iyi dönemine girdi. Deniz’in fizik yapısında gözle görülen değişimin üç ana unsuru bulunuyor; Çalışma, beslenme, uyku-disiplin...

BESLENME

Bu çalışmasının sonucunu daha rahat alabilmek için beslenme büyük önem taşıyor. Sabah, akşam ve öğlen menüleri oluşturuldu.

Protein ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu bir beslenme programı hazırlandı. Futbolcu yoğun antrenman programının yanısıra beslenmeyi de iyi yapınca değişim çok etkili oldu.

DİSİPLİN

Ligin ne zaman başlayacağını bilmeden bu hazırlıkları yapmak kolay değil. Konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor.

Burada devreye antrenörü Umut Özalp girdi. Futbolcunun hırsını hep diri tuttu ve bu sürecin tamamına yaymayı başardı. Deniz uyku düzenini koruyarak kilo almanın da önüne geçti.

ÇALIŞMA

Evini adeta bir spor salonuna dönüştüren Deniz, 5 kilodan 20 kiloya kadar ağırlıklar kullanarak vücudunun üst bölgesini çalıştırdı. Kiloları kademeli olarak arttırdı. Başlangıçta antrenörü ile evinde çalışan futbolcu salgının şiddetlenmesiyle birlikte bu çalışmaları online olarak yapmaya başladı.

‘Daha iyi olabilir’

Deniz Türüç’ün hedefi kalan maçlarla birlikte formayı almak ve gelecek sezon da takımın değişilmez ismi olmak. Deniz’in özel antrenörü Umut Özalp ise çalışmalarla alakalı, “Deniz çok istekli ve hırslıydı. Yaptığımızı çalışmalarla fiziksel açıdan en üst noktaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak bunun sonu yok. Her zaman daha iyi olabilir” dedi.