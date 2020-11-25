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25.11.2020 - 02:18 |

Deniz Türüç: Kimseden korkmuyoruz

Deniz Türüç, Manchester United maçı sonrasında yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuştu.

Deniz Türüç: Kimseden korkmuyoruz
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Başakşehir'in Manchester United karşısındaki tek golünü atan Deniz Türüç, karşılaşma sonrasında açıklamada bulundu.

Türüç zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını ve kapanmadan cesurca oynaduklarını belirterek, "Old Trafford'dayız, MANU'ya karşı oynuyoruz, ilk maçı da kazanmışız. Rövanş almak istediler ve aldılar ama ilk yarı biraz daha kendi oyunumuzu oynasaydık ve biraz daha önde bassaydık, farklı olabilirdi. Orta kestiğim bir top var, Demba Ba atsaydı, 2-1 içeri girseydik, biraz şans olsaydı 1 puan alabilirdik. Keşke yenseydik ama 2. yarıdaki oyun bize özgüven veriyor." diye konuştu.

Deniz zor bir gruba düştüklerinin farkında olduklarını belirterek, "Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, MANU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Deniz Türüç: Kimseden korkmuyoruz

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