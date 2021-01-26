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26.01.2021 - 12:06 | | DENİZLİ (AA) -

Denizlispor, 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Denizlispor, 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçen sezon Bursa Arabayatağı'ndan transfer edilen 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu ile 5'er yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un profesyonel imza attırdığı Ferhat Erdoğan, Göktuğ Ercedoğan ve Hüseyin Furkan Uslu orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Denizlispor, 3 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı

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