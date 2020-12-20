Denizlispor-Alanyaspor: 1-0

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Denizlispor, lig lideri Alanyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekipte Rodallega, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın büyük hatası sonrasında önünde kalan topu Alanyaspor ağlarına gönderdi ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Denizlisporlu Murawski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lider Alanyaspor, maçın son bölümünde baskısını artırsa da golü bulamadı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu skorla Alanyaspor 26 puanda kalırken, Denizlispor puanını 12'ye yükseltti.

İLK 11'LER:

DENİZLİSPOR: CENK, BERGDICH, MUSTAFA, LEISMANN, LOPES, RECEP, MURAWSKI, AISSATI, SAGAL, MESANOVIC, RODALLEGA

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, CAULKER, TZAVELLAS, TAYFUR, SALİH, SIOPIS, BERKAN, BAKASETAS, DAVIDSON, BAREIRO

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45 1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ kanattan Mesanovic'in pasında topla buluşan Recep Niyaz, kaleye şutunu çekti. Kaleci Marafona, topu kontrol etti.

59. dakikada kontratak geliştiren Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın pasında orta sahada topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı süren Sagal, şutunu çekti. Yan direğe çarpan top, taca çıktı.

60. dakikada Salih Uçan'ın serbest vuruştan çektiği şutta kaleci Cenk Gönen, topu kontrol etti.

71. dakikada Yukatel Denizlispor sahada 10 kişi kaldı. Murawski, Salih Uçan'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

74. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda, top auta çıktı.

90 1. dakikada Davidson'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90 3. dakikada Caulker'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.