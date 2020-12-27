Denizlispor - Ankaragücü: 1-2
Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ankaragücü deplasmanda ilk kez kazandı.
Süper Lig'de Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ankaragücü'nün gollerini 21. dakikada Atakan Çankaya, 45. dakikada Lukasik kaydetti. Denizlispor'un golünü ise 80. dakikada Recep Niyaz attı.
Bu sonuçla Ankaragücü 12 puanla 17. sırada kaldı. Denizlispor ise 12 puanla 18. sırada bulunuyor.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.
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