Denizlispor - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? 11'ler...

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Denizlispor, Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Sacko, Recep, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Cebrail, Kulusic, Atila, Sedat, Lukasic, Michalak, Scarione, Lobzhanidze, Orgill

Denizlispor'un kümede kalma hesabı

35 puanlı 14'üncü sıradaki Denizlispor, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü önünde 1 puan alması durumunda bile kurtuluşunu ilan edecek. Denizli mağlup olması halinde ise rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32'şer puandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un aynı saatte oynanacak maçlarının sonucunu bekleyecek.

Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya'nın evinde Gaziantep FK önünde ve Kayserispor'un yine iç sahada Trabzonspor karşısında galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve hatta dörtlü averaj ihtimalinin dahi olduğu ateş hattında Denizlispor her ihtimali göz önüne alacak. Denizlispor, ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rizespor'a üstünlük sağladı.

Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Çaykur Rizespor'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son maçlar sonunda kümede kalma yarışı dörtlü averaja kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.

İşte Göztepe'nin ligde kaldığı an