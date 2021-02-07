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07.02.2021 - 15:42 |

Denizlispor - Antalyaspor: 1-1

Süper Lig'de 24. haftasında Denizlispor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Denizlispor - Antalyaspor: 1-1
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Süper Lig'de 24. haftanın kritik maçında Denizlispor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Denizlispor'un golünü 14. dakikada H. Rodallega attı. Antalyaspor'un golünü ise 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı.

Bu sonuçla Denizlispor 18 puanla son sırada yer aldı. Antalyaspor ise 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Stat: Denizli Atatürk 

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş 

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Murawski, Diskerud (Dk. 57 Bakalorz), Ahmad Yasin (Dk. 65 Mesanovic), Sagal, Rodallega

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski), Kudriashov, Fredy (Dk. 87 Serdar Gürler), Omar Imeri (Dk. 46 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert 

Goller: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 45 3 Kubilay Aktaş, Dk. 68 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 86 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 90 3 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.

36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakikalık bölümü Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.

52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı. 

69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1 

77. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti. 

90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı. 

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

 

Denizlispor - Antalyaspor: 1-1

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