Denizlispor, Antalyaspor deplasmanına çıkacak

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halis Özkahya düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda geçen hafta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören forvet Hadi Sacko forma giyemeyecek.

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Antalyaspor karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık, oyuncularımızın motivasyon ve morali yerinde. Gerçek Denizlispor'u izlettirmeye başlayacağız" yorumunu yaptı.

DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'i

Denizlispor'un Antalyaspor karşısına şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Pantilimon - Lopes, Mustafa, Subotic, Bergdich, Murawski, Özgür, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega