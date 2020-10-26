Denizlispor - Beşiktaş: 2-3

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaş 10 kişiyle Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş'ın gollerini 13. dakikada Atiba, 39. dakikada penaltıdan Aboubakar ve 48. dakikada Larin kaydetti. Denizlispor'un gollerini 74. dakikada Mesanovic ve 90+4. dakikada Sacko attı.

Beşiktaş'ta Josef 67. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7 yaptı ve maç eksiğiyle 11. sırada yer aldı. Denizlispor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da aynı ilk 11'le müsabakaya başladı.

Beşiktaş'ta 5 değişiklik

Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı.

Josef de Souza Beşiktaş'ta!