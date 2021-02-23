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Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
23.02.2021 - 13:24 | | AA

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Çift kale maçla tamamlanan antrenmana tedavisi sona eren Hadi Sacko katılırken, tedavileri devam eden Veton Tusha ve Özgür Çek, bireysel antrenörler eşliğinde idman yaptı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Recep Niyaz ile Ahmad Yasin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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