Denizlispor, Costel Pantilimon'u transfer etti

SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Rumen kaleci 33 yaÅŸÄ±ndaki Costel Pantilimon ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

Costel Pantilimon'un transferi nedeniyle Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.Â

Denizlispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin, Costel Pantilimon'un kulÃ¼bÃ¼yle olan iÅŸlemlerdeki gecikmeden dolayÄ± transferinin bugÃ¼ne kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Pantilimon'un sÃ¶zleÅŸmeden sonra bugÃ¼n yeni takÄ±mÄ±yla idmanlara baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡etin, "GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemde baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ bir sporcumuz. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon da bizle beraber, hayalimizdeki hedeflere hep beraber, taraftarlarÄ±mÄ±zla beraber, bu sÃ¼reÃ§te bize eÅŸlik edecek. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun." dedi.Â

Ã‡etin, bir soru Ã¼zerine takÄ±ma 3 oyuncu almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Costel Pantilimon ise Denizli'ye geldiÄŸinden beri Ã§ok gÃ¼zel izlenimler edindiÄŸini belirterek, "Buraya futbol oynamaya geldim. Bu benim en Ã¶nemli iÅŸim. ArkadaÅŸlarÄ±ma yardÄ±m edip hedeflere beraber ulaÅŸmak istiyorum. Bunun iÃ§in ne gerekiyorsa yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

KonuÅŸmalarÄ±n andÄ±ndan Costel Pantilimon, 1+ 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.

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