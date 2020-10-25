Denizlispor galibiyete inanıyor

Teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş’la zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Gençlerbirliği galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Hırvat teknik adam, “Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş’ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Sahamızda elimizden gelen ini mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi. Denizlispor geçen sezon Atatürk Stadı’nda rakibi Beşiktaş’a 5-1 yenilmişti.

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