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10.03.2020 - 17:44 | | DENİZLİ (AA)

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından koştu.

Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tedavileri devam eden Syam Ben Youssef, Hadi Sacko, Isaac Sackey ve Kibong Mbamba, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Tedavisi sona eren Tiago Lopes ise takımla antrenmana katıldı.

 Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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