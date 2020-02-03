Denizlispor - Göztepe: 1-1

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor, kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtaki tek golü 9. dakikada Serdar Gürler kaydetti. 86. dakikada Denizlispor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR incelemesi sonrası Oscar Estupinan'ın golü geçerli sayıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 30 yaptı ve 8. sırada kaldı. Denizlispor ise 23 puanla 12. sırada yer aldı.



İLK 11'LER

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Youssef, Zeki Yavru, Murawski, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Estupinan), Recep Niyaz (Dk. 81 Olcay Şahan), Onazi (Dk. 7 Aissati), Barrow, Rodallega

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Napoleoni (Dk. 68 Poko), Serdar Gürler (Dk. 87 Wilczek), Castro (Dk. 76 Celso Borges), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jerome

Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 86 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özdilek (Teknik direktör), Dk. 49 Aissati, Dk. 64 Mustafa Yumlu, Dk. 90 2 Hüseyin Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Yukatel Denizlispor), Dk. 39 Gassama, Dk. 63 Jerome, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 90 2 Beto (Göztepe)

Maçtan dakikalar

9. dakikada Göztepe öne geçti. Denizlispor savunmasından dönen topu kontrol eden Soner Aydoğdu'nun pası sonrası Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun doğrudan kaleye şutunda, Göztepe kalecisi Beto güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Barrow'un ceza sahasına ortaladığı topa Aissati'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Göztepe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

76. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özgür Çek'in doğrudan kaleye şutunda, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Barrow'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü. Pozisyonunda devamında Estupinan topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında bir diğer Ege ekibi Göztepe'yi ağırladı. Mücadele öncesinde yapılan seremonide, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 5 asker ve 3 sivil için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlara da Türk bayrakları dağıtıldı.

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Denizlispor'da Mehmet Özdilek geçen hafta iç sahada 3-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından kadroda 5 değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu yeniden ilk 11'e döndü. Özdilek, sağ bekte sakatlanan Lopes'in yerine Sedat Şahintürk'e şans tanıdı. Recep Niyaz da uzun süre sonra Aissaiti'nin yerine ilk 11'de kendine yer buldu. Denizlispor'un yeni transferleri Ben Youssef ve Özgür Çek de ilk kez Denizlispor formasıyla sahaya çıktı.

BORGES VE WILCZEK YEDEK KULÜBESİNDE

Göztepe teknik direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz haftaki kadrodan tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Alpaslan Öztürk 11'deki yerini alırken, Borges ise maça yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını atlatan Kamil Antoni Wilczek de yedek kulübesinde şans bekledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmayı birlikte izlerken maçı yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Yaklaşık 300 Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.



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