Denizlispor - Göztepe: 2-1

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1'lik skorla kazandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Mesanovic'ten geldi. Göztepe'nin tek syısını ise 69. dakikada Mihojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Denizlispor puanını 17 yaparken, Son 5 maçta 3. kez sahadan yenik ayrılan Göztepe 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Denizlispor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Göztepe'nin 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı