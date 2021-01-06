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06.01.2021 - 12:43 |

Denizlispor - Kayserispor: 0-1

Süper Lig'in 17. haftasında HES Kablo Kayserispor deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta süren galibiyet özlemini dindirdi.

Denizlispor - Kayserispor: 0-1
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Süper Lig'de 17. haftasında HES Kablo Kayserispor rakip sahada Yukatel Denizlispor engelini tek golle aştı: 0-1. Sarı-kırmızılılar 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sarı-kırmızılı takımı 3 puana taşıyan golü 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e yükseltirken, Denizlispor 13 puanda kaldı.

Denizlispor - Kayserispor: 0-1

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Bakalorz, Bergdich, Muhammet, Leismann, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Campanharo, Ackah, Avramovski, Henrique, Lennon, Alibec

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
19. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.

21. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sol çaprazdan yaptığı ortada Pedro Henrique, çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada Lopes'in ceza sahasının önünden çektiği şutta top, kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Topu önünde bulan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ceza sahası içindeki Lennon'un vuruşunda, kaleci Pantilimon gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada Sagal'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.

69. dakikada Avramovski, ceza sahası sol çaprazından yerden şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'un uzanarak son anda çeldiği topu, Bergdich kornere attı.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mesanovic'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

90 1. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası Rodallega'nın rakip yarı alanın ortalarından şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.

Denizlispor - Kayserispor: 0-1

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LA LIGA | Maç özeti | Huesca-Barcelona: 0-1
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