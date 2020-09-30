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30.09.2020 - 14:48 | | AA

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Robert Prosinecki, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Bütün analizleri yaparak oynayacakları maça odaklanmak istediklerini anlatan Prosinecki, "Kaliteli bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sorunlarımızın üzerinden çalışarak gelebiliriz. Bu hafta çok kritik ve kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız." dedi.

Prosinecki, rakibin lige iyi bir başlangıç yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

"Kendi evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Topu ileri taşımada bir sıkıntımız var. Bunun için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz."

Çalışmaya koşuyla başlayan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan ve tedavisi devam eden Fede Varela ise fizyoterapistler eşliğinde koşu yaptı.

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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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