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22.10.2020 - 14:26 | | DENİZLİ (AA) -

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz"
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Çetin, gazetecilere yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında stadın loca kapasitesini artırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun şekilde taraftar desteğini almayı hedeflediklerini belirten Çetin, "Statta mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz. Loca inşasına gece gündüz devam ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçında 2 bin taraftarımızla beraber olmak." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: Mevcut 10 loca sayımızı 70e çıkartmak için çalışıyoruz

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