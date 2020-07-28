Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam edecek
28.07.2020 - 10:49 | | DHA

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam edecek

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda kümede kalışını ilan eden Yukatel Denizlispor, tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile el sıkıştı.

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam edecek
ABONE OL

Mustafa'nın kaybedilen Ankaragücü maçının ardından yaptığı, "Denizlispor'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık" açıklamasının ardından düğmeye basan yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Kariyerini Denizlispor'da sürdürmeyi kabul eden Mustafa Yumlu'nun Kurban Bayramı'nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile devam edecek

Sezon başında Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen deneyimli defans oyuncusu bu sene takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Denizlispor formasını ligde 28 maçta terleten Mustafa 2218 dakika görev yaparken, 3 kez de fileleri sarsıp skora katkı sağladı. Defansın iskeletini korumak isteyen Ege ekibinin Mustafa gibi sözleşmeleri sona eren sağ bek Zeki ve stoper Oğuz'la da görüşme masasına oturacağı kaydedildi. Oğuz için birçok Süper Lig ekibinin nabız yokladığı da gelen haberler arasında.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray anlaştı ama Fenerbahçe bitirdi! Belözoğlu devreye girince...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka açıkladı! Galatasaray'da Falcao yeni sezonda...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Erol Bulut şart koştu! Emre Belözoğlu detayı...

Takehiro Tomiyasu'nun Bologna Formasıyla Attığı İlk Gol

    Oğuz Altay: "Arda Galatasaray'da diyebiliriz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor, teknik adam kupadan sonra
      Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor, teknik adam kupadan sonra
    2. Konyaspor'da Bülent Korkmaz bilmecesi
      Konyaspor'da Bülent Korkmaz bilmecesi
    3. Göztepe'de transfer harekatı
      Göztepe'de transfer harekatı
    4. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedo'yu transfer gündemine aldı
      Transfer haberleri | Fenerbahçe, Felipe Caicedo'yu transfer gündemine aldı
    5. Trabzonspor, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor
      Trabzonspor, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül’de koşulacak

    Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül’de koşulacak

    Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Lille'deki maaşı belli oldu

    Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Lille'deki maaşı belli oldu

    Parma-Atalanta maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Parma-Atalanta maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Inter-Napoli maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber