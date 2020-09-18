Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!
18.09.2020 - 15:55 |

Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!

Denizlispor, tecrübeli savunmacı Neven Subotic'i resmen kadrosuna kattı.

Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor deneyimli stoper Neven Subotic'i renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüp transferi,  "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.  Hoş geldin Neven Subotic!"  ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.

Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı

Fenerbahçe'den Jailson'a veda klibi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!
    Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!
  2. Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
    Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
  3. Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti
    Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti
  4. Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
    Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
  5. Son Dakika | Lewis Baker resmen Trabzonspor'da!
    Son Dakika | Lewis Baker resmen Trabzonspor'da!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galtier'den ilginç Mustafa Kapı çıkışı: Tanımıyorum

Galtier'den ilginç Mustafa Kapı çıkışı: Tanımıyorum

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı

Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı

Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip

Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip

Sıradaki Haber