18.09.2020 - 15:55 |
Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!
Denizlispor, tecrübeli savunmacı Neven Subotic'i resmen kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor deneyimli stoper Neven Subotic'i renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.