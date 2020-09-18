Denizlispor, Neven Subotic resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor deneyimli stoper Neven Subotic'i renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüp transferi, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerini kullanarak paylaştığı Subotic videosu ile açıkladı.