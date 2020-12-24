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24.12.2020 - 11:46 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) -

Denizlispor şaha kalktı

Süper Lig'de Robert Prosinecki ve Kenan Atik'in teknik direktörlük yaptığı sezonun ilk 11 maçında tek galibiyetle yetinen, 6 maç galibiyete hasret kalınca düşme hattında son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 2'de 2 yapıp nefes aldı.

Denizlispor şaha kalktı
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Koşukavak'ın göreve gelmesinin ardından ilk sınavda pazar günü evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenip sezonun ilk iç saha galibiyetini alan Denizlispor, yoğun fikstürde dün de düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde deplasmanda 2-1'lik sonuçla altın değerinde bir 3 puan kazandı.

Bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan yeşil siyahlı ekip, 2 maçta 11 haftada topladığı puan kadar puanı hanesine yazdırdı. Puanını 12'ye yükselten Denizlispor, kara bulutları dağıtıp camiaya umut saçtı. Başkan Ali Çetin, zorlu deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtti. Takımın özveriyle mücadele ettiğini ve galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Çetin, "Zafer inananlarındır. Üç puan Denizli'ye hayırlı olsun" dedi.

Zorluk derecesi yüksek maçı kazandıklarını belirten Yalçın Koşukavak ise "Bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, 2 maçta 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

RODALLEGA COŞTU
Denizlispor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, 2 maçta attığı 3 golle takımına hayati öneme sahip 6 puan kazandırdı. Uzun süre eleştiri oklarının hedefinde kalan deneyimli forvet, Alanyaspor önünde maçın tek golünü kaydedip takımını haftalar sonra galibiyete taşıdı. Alanya sınavından 3 gün sonra Erzurumspor maçında 2 gol birden atarak 2-1'lik galibiyeti getiren Rodallega, kalitesini tekrar kanıtladı. Yıldız futbolcu bu sezon gol sayısını 6'ya çıkardı.
BB Erzurumspor maçında 2 asist yapan Angelo Sagal ise 3 puanın mimarlarından oldu. Şilili sol kanat oyuncusu, kupa ve ligde forma giydiği 14 maçta 5 asist yaparak performansıyla beğeni topladı.

Denizlispor şaha kalktı

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