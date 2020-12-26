Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor
26.12.2020 - 12:24 | | DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, yarın evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor
ABONE OL

 Atatürk Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan kaleci Pantilimon ile kart cezası biten Murawski görev verilmesi halinde oynayabilecek. Denizlispor'un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

Karim Benzema da Nusret’te!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Nefesler tutuldu! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Nefesler tutuldu! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Penaltı kazanamayan tek takım...
    Penaltı kazanamayan tek takım...
  3. Kasapoğlu, Deniz Ertan'ı tebrik etti
    Kasapoğlu, Deniz Ertan'ı tebrik etti
  4. Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
    Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
  5. Altınordu 97 yaşında
    Altınordu 97 yaşında



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika - Aboubakar, Sivasspor maçında oynamayacak

Son dakika - Aboubakar, Sivasspor maçında oynamayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet