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31.12.2020 - 15:36 | | DENİZLİ (AA) -

Denizlispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktiksel çalışmaların ardından çift kale maç yaptı.

Neven Subotic, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına devam ederken sakatlıkları bulunan Fede Varela ve Cenk Gönen'in tedavisine devam edildiği bildirildi.s

Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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