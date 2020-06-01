Ligin 27'nciÂ haftasÄ±nda 15 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 21.45'te baÅŸlayacak maÃ§ta kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larla deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±yla gelecek Ege ekibinde tÃ¼m sakat oyuncular da iyileÅŸti.

Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, takÄ±mÄ±n performansÄ±ndan memnun olduÄŸunu dile getirerek, "OyuncularÄ±m bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±rsla maÃ§a hazÄ±rlanÄ±yor. Bu sÃ¼reÃ§te sosyal mesafe kurallarÄ±na da uyuyoruz. Sivasspor maÃ§Ä±yla kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edeceÄŸiz. KoronavirÃ¼s Ã¶ncesi iyi bir konumdaydÄ±k ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalamÄ±ÅŸtÄ±k. Zorlu maÃ§lar bizi bekliyor. Ligi en iyi ÅŸekilde bitireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â

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