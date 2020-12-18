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18.12.2020 - 11:11 | | AA

Denizlispor, Süper Lig'de 700. maçına çıkacak

Süper Lig'de 21. sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, 20 Aralık Pazar günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 700. maçına çıkacak.

Denizlispor, Süper Lig'de 700. maçına çıkacak
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Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984 sezonunda teknik direktör Nevzat Güzelırmak yönetiminde yer alan Yukatel Denizlispor, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında 3 kez lige veda etti.

2019-2020 sezonunda tekrar Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, bu yıl 21. kez yer aldığı Süper Lig'de 20 Aralık Pazar günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla 700. müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de geride kalan 699 maçta 212 galibiyet alan, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet yaşayan Ege temsilcisi, 847 gol atıp kalesinde 1001 gol gördü. 2003-2004 sezonunda 34 maçta 17 galibiyete ulaşan Denizlispor, yüzde 50'lik galibiyet oranıyla en başarılı dönemini geçirdi.

- En fazla forma giyen Roman Kratochvil

Süper Lig'de 296 farklı ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da 198 maça çıkan Roman Kratochvil en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.

Kratochvil'i 171 karşılaşmayla Serhat Gülpınar, 163 maçla Kenan Atay, 162 müsabakayla Zafer Dinçer ve 161 karşılaşmayla Zafer Derici takip ediyor.

- En golcü Zafer Dinçer

Süper Lig'de ilk golünü Altan Çetindağ'la bulan yeşil-siyahlı ekipte 5 sezon forma giyen Zafer Dinçer, attığı 39 golle takımın en golcü ismi durumunda bulunuyor.

Zafer Dinçer'in ardından en fazla gol atanlar 36 golle Hüseyin Şengül, 33 golle Roman Kratochvil, 32 gole ulaşan Veysel Cihan, 31 gollü Ersen Martin ve 30 gole imza atan Yusuf Şimşek oldu.

- Yalçın Koşukavak 32. teknik direktör

Bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeşil-siyahlı ekipteki ilk maçına çıkacak Yalçın Koşukavak, Süper Lig tarihinde Denizlispor'un 32. teknik direktörü olacak.

Denizlispor ile Süper Lig'de 81 maça çıkan Giray Bulak, 70 müsabakada görev yapan Ümit Kayıhan ve 66 karşılaşmaya çıkan Nevzat Güzelırmak en fazla görev yapan çalıştırıcılar konumunda yer alıyor.

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Denizlispor, Süper Ligde 700. maçına çıkacak

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