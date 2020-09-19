Denizlispor - Trabzonspor: 0-0

Süper Lig'de ilk hafta Beşiktaş'a yenilen Trabzonspor, Denizlispor'a da takıldı: 0-0

Yeni transferler Benik Afobe ve Lewis Baker ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Ev sahibi takımdan Sacko 68.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda Trabzonspor'un çabası sonuç değiştirmedi ve karşılaşma golsüz sonuçlandı. İki takım da bu sezon ilk puanlarını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.

38. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.

90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 64 Sacko), Murawski, Recep Niyaz, Aissati (Dk. 90 2 Fabiano), Sagal (Dk. 90 2 Özgür Çek), Rodallega (Dk. 73 Mesanovic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Dk. 85 Guilherme), Campi, Abdurrahim Dursun (Dk. 90 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe (Dk. 85 Ahmet Canbaz)

Kırmızı kart: Dk. 68 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

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