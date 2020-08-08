Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor vakit kaybetmeyecek
08.08.2020 - 12:06 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor vakit kaybetmeyecek

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor teknik direktör konusunda geri sayıma başladı.

Denizlispor vakit kaybetmeyecek
ABONE OL

Geçen sezonu teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde tamamlayan yeşil-siyahlılar, Robert Prosinecki ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Pazartesiye kadar Hırvat çalıştırıcı ile resmi sözleşmeye imza atması beklenen Denizlispor'un vakit kaybetmeden iç ve dış transferi bitireceği bildirildi. Öncelikle iç transferde stoper Mustafa Yumlu ile nikah tazeleyen yeşil-siyahlıların Oğuz ve Zeki'yle de el sıkıştığı öğrenildi.

Kurmayların Prosinecki'den gelecek listeye göre de takviye çalışmalarına başlayacağı ve en kısa sürede kadroyu oluşturacağı vurgulandı. Profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, yeni sezonda güçlü bir Denizlispor oluşturacaklarını söyledi. Fırat, "Hoca sorunumuzu çözeceğiz. Ardından oyuncularımızla anlaşacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige güçlü gireceğiz" diye konuştu.

Ümit Davala'dan şarkı performansı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor vakit kaybetmeyecek
    Denizlispor vakit kaybetmeyecek
  2. Göztepe'den çifte atak
    Göztepe'den çifte atak
  3. Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim
    Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim
  4. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi
    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi
  5. Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa
    Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA'de Sixers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

NBA'de Sixers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Fernando Muslera'dan itiraf: Çok daha kötüsünü bekliyordum

Fernando Muslera'dan itiraf: Çok daha kötüsünü bekliyordum  

Transfer haberleri | Galatasaray, Gökhan Akkan ve Volkan Babacan ile temasta!

Transfer haberleri | Galatasaray, Gökhan Akkan ve Volkan Babacan ile temasta!

4 büyüklerden limit buluşması! TFF'ye gidecekler...

4 büyüklerden limit buluşması! TFF'ye gidecekler...

Sıradaki Haber