SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bu sezonun 5'inci haftasÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz'e 1 milyon 546 bin 666 TL 67 kuruÅŸ Ã¶deme yapacak.

YÃ¼cel Ä°ldiz'in takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra alacaÄŸÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz eden yeÅŸil-siyahlÄ± yÃ¶netimin yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz olumsuz sonuÃ§landÄ±. TFF Tahkim Kurulu, Denizlispor'un YÃ¼cel Ä°ldiz'e faiziyle birlikte Ã¶deme yapmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

TFF Tahkim Kurulu ÅŸu kararÄ± aldÄ±:Â "Denizli Spor KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi ve teknik adam YÃ¼cel Ä°ldiz ile aralarÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±ÄŸa iliÅŸkin UyuÅŸmazlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼m Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/570 -Â K.2020/50 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan mÃ¼zakere neticesinde; DavacÄ±nÄ±n itirazÄ±nÄ±n kÄ±smen kabulÃ¼ ile fesih tazminatÄ±na yapÄ±lan yÃ¼zde 15 oranÄ±ndaki hakkaniyet indiriminin kaldÄ±rÄ±larak fesih tazminatÄ±nÄ±n miktarÄ±nÄ±n 1.546.666,67 TL olarak dÃ¼zeltilmesine, davacÄ±nÄ±n, fesih tazminatÄ±na uygulanacak faiz baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi bakÄ±mÄ±ndan yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu itirazÄ±nÄ±n reddine, DavalÄ± KulÃ¼bÃ¼n itirazÄ±nÄ±n reddine, YargÄ±lama gideri, vekalet Ã¼creti ve diÄŸer hususlarÄ±n gerekÃ§eli kararda belirtilmesine oybirliÄŸi ile karar verildi."

Denizlispor yÃ¶netiminin parasÄ±nÄ±Â Ã¶demeyip gÃ¶nderdiÄŸi YÃ¼cel Ä°ldiz'e ÅŸimdi alacaÄŸÄ±ndan Ã§ok daha fazla para Ã¶demesi bekleniyor."

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