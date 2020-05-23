KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle liglere verilen arada yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma temposuyla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Yukatel Denizlispor, Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesindeki son antrenmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, yapÄ±lan idmanÄ±n ardÄ±ndan futbolculara 4 gÃ¼n bayram izni verdi. YeÅŸil-siyahlÄ± ekip, 27 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak Ã§alÄ±ÅŸmalara yeniden baÅŸlayacak.

BÃ¼lent Uygun, gÃ¶reve geldiÄŸi gÃ¼nden itibaren antrenman ve maÃ§larda gÃ¶sterdikleri yÃ¼ksek mÃ¼cadeleden dolayÄ± oyuncularÄ±yla gurur duyduÄŸunu belirtti. TakÄ±m olarak ligi iyi bir konumda tamamlamak istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, Hedeflerimiz iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°nananlar, inandÄ±klarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸarak, isteyerek ve Ã§ok tekrarla baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p baÅŸaracaÄŸÄ±z" dedi.Â

Â

Â

Â