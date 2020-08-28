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28.08.2020 - 11:18 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'a Romanyalı kaleci

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kaleye takviye arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'u gündemine aldı.

Denizlispor'a Romanyalı kaleci
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Yukatel Denizlispor, Championship temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Rumen Costel Pantilimon'u gündemine aldı.

Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Denizlispor, geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'a da kanca attı.

Kaleye bir deneyimli eldiven daha almak isteyen Ege ekibinin, Rumen file bekçisine resmi teklifi yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu.

SAGAL GELİYOR

Transferde Şilili 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşan Denizlispor, futbolcuyu kente imzaya bekliyor. Yeşil-siyahlıların listesinde aynı ülkeden Beşiktaşlı stoper Enzo Roco ve ön libero Esteban Pavez'in de olduğu iddia edildi. Yönetim, 28 yaşındaki stoper Roco, Beşiktaş'tan ayrılırsa harekete geçecek.

Denizlispora Romanyalı kaleci

 

 

Skorer Mutfak | 28 Ağustos 2020
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