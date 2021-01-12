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12.01.2021 - 17:28 | | AA

Denizlispor'a sponsor desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yeşil-siyahlı kulübe sponsor oldu

Denizlispor'a sponsor desteği
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Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ arasında 3 milyon 750 bin liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Denizli Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Büyükşehir Belediyesinin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kentin en önemli markasının Denizlispor olduğuna yönelik sözlerini hatırlatan Gonca, şunları kaydetti:

"Başkanımız Zolan'ın talimatıyla takımımızla 3 milyon 750 bin liralık sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Denizlispor, Denizli'nin kendisidir. Biz buna binaen 230 otobüs filomuzdan oluşan araçlarımızın tamamını yeşil-siyah renkte yaptık. Bugün de Denizlispor'umuza moral motivasyon olması açısından böyle bir sponsorluğu üstlenmiş bulunmaktayız."

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise dün düzenledikleri basın toplantısında Denizli'den destek istediklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın bu isteğe kayıtsız kalmadığını ifade etti.

Bugün verilen desteğin Denizlispor'u bir nebze de olsa rahatlattığını kaydeden Çetin, "Büyükşehir Belediyesine ve özellikle takımın en büyük destekçilerinden olan Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün büyük yükü hep Büyükşehir Belediyemizin omuzlarındaydı ve hala da omuzlarında. Bunu bugün bir kere daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Denizlispora sponsor desteği

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