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03.02.2021 - 13:19 |

Denizlispor'da 4 eksik

Yukatel Denizlispor, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda yarÄ±n konuk olacaÄŸÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Denizlispor'da 4 eksik
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Yukatel Denizlispor, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda yarÄ±n konuk olacaÄŸÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Hakan Kutlu yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda futbolcular, Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk hareketlerinin ardÄ±ndan dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlanan antrenmana sol dizinde aÄŸrÄ± hisseden ve tedavisine baÅŸlanan Hadi Sacko katÄ±lmadÄ±.

Tedavileri devam eden Ã–zgÃ¼r Ã‡ek ve Veton Tusha takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda sarÄ± kart gÃ¶rerek cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Fabiano Leismann, Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek.Â YeÅŸil-siyahlÄ± ekip, Trabzonspor maÃ§Ä± iÃ§in bugÃ¼n uÃ§akla Trabzon'a hareket edecek.

Kafilede ÅŸu futbolcular yer alÄ±yor:Â Cenk GÃ¶nen, Costel Pantilimon, HÃ¼seyin AltÄ±ntaÅŸ, Mustafa Yumlu, Muhammet Ã–zkal, GÃ¶rkem Can, Tiago Lopes, SakÄ±b AytaÃ§, Kubilay AktaÅŸ, Ayman Ben Mohamed, Ã–zer Ã–zdemir, Hasan AyaroÄŸlu, Recep Niyaz, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Ahmad Yasin, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

Denizlisporda 4 eksik

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