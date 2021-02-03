Denizlispor'da 4 eksik
Yukatel Denizlispor, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda yarÄ±n konuk olacaÄŸÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Yukatel Denizlispor, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda yarÄ±n konuk olacaÄŸÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Hakan Kutlu yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda futbolcular, Ä±sÄ±nma ve Ã§abukluk hareketlerinin ardÄ±ndan dar alanda pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
Taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlanan antrenmana sol dizinde aÄŸrÄ± hisseden ve tedavisine baÅŸlanan Hadi Sacko katÄ±lmadÄ±.
Tedavileri devam eden Ã–zgÃ¼r Ã‡ek ve Veton Tusha takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda sarÄ± kart gÃ¶rerek cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Fabiano Leismann, Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek.Â YeÅŸil-siyahlÄ± ekip, Trabzonspor maÃ§Ä± iÃ§in bugÃ¼n uÃ§akla Trabzon'a hareket edecek.
Kafilede ÅŸu futbolcular yer alÄ±yor:Â Cenk GÃ¶nen, Costel Pantilimon, HÃ¼seyin AltÄ±ntaÅŸ, Mustafa Yumlu, Muhammet Ã–zkal, GÃ¶rkem Can, Tiago Lopes, SakÄ±b AytaÃ§, Kubilay AktaÅŸ, Ayman Ben Mohamed, Ã–zer Ã–zdemir, Hasan AyaroÄŸlu, Recep Niyaz, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Ahmad Yasin, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.
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