Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da 5 eksik
23.01.2021 - 13:26 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da 5 eksik

Aissati ve Subotic'in ayrıldığı ev sahibi yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecekler.

Denizlispor'da 5 eksik
ABONE OL

 

Süper Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edip dibe demir atan Yukatel Denizlispor yarın evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak.

Aissati ve Subotic'in ayrıldığı ev sahibi yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdaki yerini alamayacak. 

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Kadro darlığı sıkıntısı yaşıyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Ancak takviyelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Futbolcularıma güvenim tam" dedi. İç sahada son 3 maçını kaybeden, ligde 14 puanla sonuncu olan Denizlispor'da yani transferler Ahmed Yasin, Kubilay ve Diskerud'un lisansı çıktı. 

Denizlisporda 5 eksik

 

 

Falcao ailesinden renkli görüntüler!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması
    Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması
  2. CSKA Moskova'dan Süper Lig'e!
    CSKA Moskova'dan Süper Lig'e!
  3. Denizlispor'da 5 eksik
    Denizlispor'da 5 eksik
  4. Ümit Karan transfer yaptı!
    Ümit Karan transfer yaptı!
  5. Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi
    Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

Son dakika | Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı

Son dakika | Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi! Sivasspor istedi ama...

Son dakika | Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi! Sivasspor istedi ama...

Antalyaspor'da parola galibiyet! Muhtemel 11...

Antalyaspor'da parola galibiyet! Muhtemel 11...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet