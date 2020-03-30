Denizlispor'da Barrow izinsiz yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitti!

Denizlispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin, futbolcularÄ± Modou Barrow'un yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce kulÃ¼pten izinsiz yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã‡etin, AA muhabirine, 27 yaÅŸÄ±ndaki GambiyalÄ± kanat oyuncusu Modou Barrow ile bir sÃ¼redir iletiÅŸim kuramadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Son olarak futbolcunun menajerine ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡etin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Kendisi bize futbolcunun ailevi sorunlarÄ±ndan bahsetti. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmada Modou Barrow'un yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce kulÃ¼pten izinsiz yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸini Ã¶ÄŸrendik. Ailevi nedenlerden dolayÄ± gitmiÅŸ olabilir. Kendisine ulaÅŸamÄ±yoruz. Kimseye haber vermeden gitmiÅŸ. Barrow'un takÄ±mdan izinsiz ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ilk deÄŸil. YÃ¶netim olarak bir karar vereceÄŸiz. GeÃ§erli bir mazereti var mÄ± yok mu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Barrow, hem kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de ailesinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±. Tekrar TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nse bile en az 14 gÃ¼n karantina sÃ¼resi var, deÄŸerlendirip bakacaÄŸÄ±z."Â

Ali Ã‡etin, takÄ±mÄ±n 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak bunu 6 Nisan'a ertelediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

Marc Overmars Ajax'Ä± Åžampiyonlar Ligi Finali'ne TaÅŸÄ±yor