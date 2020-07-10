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10.07.2020 - 14:10 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'da Ben Youssef de ayrıldı

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra sıkıntılı günler geçiren Yukatel Denizlispor'da stoper Syam Ben Youssef de takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekibin devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek kenti terketti.

Denizlispor'da Ben Youssef de ayrıldı
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Denizlispor yönetiminin, FIFA'nın sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı kararına istinaden oyuncunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettiirdiği ve gerekli hukuki işlemleri başlatacağı belirtildi.

Denizlispor'da pandemi döneminde daha önce 2 as futbolcu daha takımdan ayrılmıştı. Yeşil-siyahlılarda bu sezon ilk olarak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak pandemi döneminde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ege ekibinin Gambiyalı sol kanat oyuncusu Madou Barrow ise koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere verilen arada izinsiz olarak ülkesine gidip takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip Ben Youssef'in kentten ayrılmasıyla birlikte güç kaybetmeye devam etti.

Denizlisporda Ben Youssef de ayrıldı

KURTULUŞ SAVAŞI VERECEK
Koronavirüs salgını arası bittikten sonra oynadığı 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgiyle yalnız 1 puanı hanesine yazdırabilen Denizlispor, kalan 3 maçta kurtuluş mücadelesi verecek. Geçen sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönerek Başkan Ali Çetin tarafından hedefi ilk 5 olarak belirlenen Denizlispor, son 3 haftaya sondan 5'inci sırada girdi. Ligde 32 puanda çakılı kalan yeşil-siyahlı ekibin düşme hattıyla arasında Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un son maçlarını kazanmasıyla yalnız 1 puan kaldı. Ege ekibi son 3 haftada kurtuluş için ecel terleri dökecek. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü ile final niteliğinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Denizlispor, 9 yıl hasretini çektiği ligde kalmak adına kendi kaderini belirleyecek.

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