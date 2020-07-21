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21.07.2020 - 13:49 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da camia kenetlendi

Süper Lig'de son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nden puan ya da puanlar alarak lige tutunmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor'da tüm camia kenetlendi.

Denizlispor'da camia kenetlendi
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Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna Süper Lig'de devam edecek yeşil-siyahlılarda yönetimin de takıma hatrı sayılır prim vereceği öğrenildi. Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı taraftarların meydanlarda ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde izlemek için organize olduğu vurgulandı. Sezona iyi başlamasına rağmen lige verilen aranın ardından düşüşe geçen Denizlispor'da teknik ekip ve futbolcuların da Ankaragücü müsabakasına çok hırslı hazırlandıkları bildirildi.

Denizlisporda camia kenetlendi

KARTOP İDDDİALI
Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop ise taraftar ve camiaya, "İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdi. Final niteliğindeki karşılaşmada gerekeni yapacaklarını söyleyen Kartop, "Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında puana çok yaklaştık. Eğer 90+5'te golü kalemizde görmeseydik, şimdi böyle bir durum yaşamayacaktık. Ancak her şerde bir hayır var. Tüm ipler bizim elimizde. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Ankaragücü maçı final olacak. Biz bu finalden alnımızın akıyla çıkacağız. Herkesi gönlü rahat olsun. Takımımızı Süper Lig'de tutacağız" açıklamasında bulundu.
DHA-Spor Denizli tr 2020-07-21 12:19:55

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