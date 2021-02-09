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09.02.2021 - 13:11 | | DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'da işler yine karıştı

Süper Lig'de sezon boyunca 4 farklı teknik direktör yönetiminde 23 maçta 4 galibiyet alabilen Yukatel Denizlispor, son sıradan bir türlü kurtulamazken kulüpteki tartışmalar bitmiyor.

Denizlispor'da işler yine karıştı
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Denizlispor'da kriz bitmiyor...

İdari ve mali krizle de boğuşan, daha önce Taner Atilla, son Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası ise Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ'un istifa ettiği yönetimde Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı ve Levent Çaputçu'nun da istifalarını sunduğu, Can Cesur'un veda arifesinde olduğu öğrenildi.

Mali sıkıntılar yüzünden ara transfer döneminde Aissati, Subotic, Bergdich, Varela gibi isimleri kaybeden Denizlispor'da ligde kalma şansının her geçen hafta azaldığını savunan taraftarlar, sosyal medyada kulübün borcunun 35 milyon TL'den Süper Lig döneminde 150 milyon TL'ye ulaştığını savunarak küme düşmeleri halinde uçurumun kenarında olduklarını belirtip Başkan Ali Çetin'e tepki gösterdi. Taraftarlar, geçen sezondan beri Süper Lig'de 36 transfer yapıldığını vurgulayıp Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın da istifasını istedi. Özsaraç'ın taraftarın tepkisi üzerine istifa ettiğiyle ilgili haberler ise doğrulanmadı.

Denizlisporda işler yine karıştı

 

 

 

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