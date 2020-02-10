Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Kayseri mesaisi
10.02.2020 - 13:57 | | DENİZLİ (İHA)

Denizlispor'da Kayseri mesaisi

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Denizlispor'da Kayseri mesaisi

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Onazi antrenmana katılmadı.

Boateng: En sevdiğim pozisyon 10 numara
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Erkek basketbolunda kupa heyecanı

Erkek basketbolunda kupa heyecanı

Türkiye’nin 4 dağında aynı hafta sonu dev organizasyon

Türkiye’nin 4 dağında aynı hafta sonu dev organizasyon

Galatasaray-Alanyaspor maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Galatasaray-Alanyaspor maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Sıradaki Haber