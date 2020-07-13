Denizlispor'da Levent Kartop gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop maç sonu açıklamalarda bulundu

"Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik, bırakmadık. 1-0 geriye düşünce de yenilgiyi düşünmedik. Arkadaşlarımız yüreklerini ortaya koydu."

"Kusura bakmayın ağlıyorum"

Gözyaşlarını tutamayan Levent Kartop "Oğlumun geçen hafta doğum günüydü, ona galibiyeti armağan edecektim, kusura bakmayın ağlıyorum, bu hafta nasip oldu." dedi.

Kartop, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Trabzonspor karşısında da aynı şekilde bir oyun sergilediklerini aktaran Kartop, şunları kaydetti:

"1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen asla oyunu bırakmadık. 'Biz bu maçı kazanacağız.' dedik oyuncularıma da. İyi oynuyorduk, oyunun kontrolü bizdeydi. İnancımız sayesinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Yarından itibaren Alanyaspor maçına konsantre olacağız. Çok önemli 2 maçımız var."

Kartop, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sırasında duygusal anlar yaşadığının sorulması üzerine, geçen hafta oğlunun 1 yaşına girdiğini, Medipol Başakşehir maçının galibiyetini ona armağan etmek istediğini belirterek, "Bu hafta olunca hüzünlendim, ailem geldi aklıma. Bu galibiyet hepimizin, bu galibiyet ailelerimize, bize dua eden insanlara gelsin." diye konuştu.

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