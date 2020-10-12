Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı

Verilen arada deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında gol atan ve mücadeleci oyunuyla teknik direktör Robert Prosinecki'nin gözüne giren Boşnak forvetin ileri uçta görev alacağı kaydedildi.

Bu sezon Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Prosinecki'nin Antalyaspor'la yapılan hazırlık maçında oynattığı orta saha oyuncusu yeni transferlerden Fede Varela'yı da beğendiği ve sakatlığını atlatan deneyimli futbolcuyu kadroya dahil edeceği bildirildi.