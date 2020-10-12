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12.10.2020 - 12:41 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı

Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da forvet Mesanovic ilk 11'e göz kırptı.

Denizlispor'da Mesanovic 11'e göz kırptı
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Verilen arada deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la oynanan hazırlık maçında gol atan ve mücadeleci oyunuyla teknik direktör Robert Prosinecki'nin gözüne giren Boşnak forvetin ileri uçta görev alacağı kaydedildi.

Bu sezon Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Prosinecki'nin Antalyaspor'la yapılan hazırlık maçında oynattığı orta saha oyuncusu yeni transferlerden Fede Varela'yı da beğendiği ve sakatlığını atlatan deneyimli futbolcuyu kadroya dahil edeceği bildirildi.

Denizlisporda Mesanovic 11e göz kırptı

Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu
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