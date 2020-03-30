Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Modou Barrow ülkesine döndü
30.03.2020 - 13:27 |

Denizlispor'da Modou Barrow ülkesine döndü

Denizlispor'un Gambiyalı oyuncusu Modou Barrow, federasyonun yurt dışına çıkma yasağını delerek ülkesine döndü. Konuya ilişkin Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den açıklama geldi. Ali Çetin, "Gittiğinden haberimiz yoktu." dedi.

Denizlispor'da Modou Barrow ülkesine döndü
Nergis Aşkın - Skorer

Denizlispor'un Gambiyalı oyuncusu Modou Barrow, federasyonun yurt dışına çıkma yasağını delerek ülkesine döndü. Konuya ilişkin Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den açıklama geldi. Ali Çetin, "Gittiğinden haberimiz yoktu." dedi.

Ali Çetin, "Modou Barrow'un ülkesine gittiği doğrudur. Bizim giderken haberimiz yoktu. Gittikten sonra haberimiz oldu. Açıkçası kimseye bilgi vermeden ayrılmış." ifadelerini kullandı.

"Modou Barrow yeniden Türkiye'ye dönerse Denizlispor'da forma giyecek mi?" sorusuna Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Şimdi bir şey söylemek için erken ancak her şeyden önce sağlık demek istiyorum onunda ailesi orada. Dönerse oturur konuşulur eğer haklı bir sebebi varsa değerlendirir. Dediğim gibi evet ya da hayır diyemem, oturup konuşuruz. Her şeyden önce sağlık diyorum." cevabını verdi.

Denizlisporda Modou Barrow ülkesine döndü

Trabzonspor Denizlispor Maçının Perde Arkası

    Marsilya'lı futbolculardan karantina paylaşımları!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taffarel'den itiraf: O an kariyerimin bittiğini anladım!

    Taffarel'den itiraf: O an kariyerimin bittiğini anladım!

    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, coronaya rağmen hokey maçına çıktı

    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, coronaya rağmen hokey maçına çıktı

    Ujfalusi'den Terim ve Taffarel övgüsü

    Ujfalusi'den Terim ve Taffarel övgüsü

    Çağrı Karakuş: Alman liglerinin başlama tarihi bu ay sonu netleşecek

    Çağrı Karakuş: Alman liglerinin başlama tarihi bu ay sonu netleşecek

    Sıradaki Haber