Denizlispor'da Mustafa Amini transferi imzaya kaldı

Yaz tatili dönüşü birçok takımda pozitif vakalara rastlanırken geçen sezondan bu yana hiçbir vaka görülmeyen Denizlispor'da testlerin yine negatif sonuçlanması yüzleri güldürdü. Yeşil-siyahlılar tam kadro olarak çalışmalarını sürdürecek. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Prosinecki yönetiminde yapılan son idmana yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz da katıldı.

MUSTAFA AMİNİ YAKIN

Denizlispor'un aylardır transferi için temaslarını sürdürdüğü Avustralyalı orta saha oyuncusu Mustafa Amini'nin imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Aarhus'da forma giyen 27 yaşındaki Amini, kariyerine ülkesinin Central Coast Mariners takımında başladıktan sonra 2011 yılında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Transferde daha önce kaleci Cenk Gönen'i de 10 yıl sonra yuvaya döndüren Denizlispor'un 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Martin Kampana'yla temasta olduğu iddia edildi. Yönetim yeni sezon öncesi 2 kaleci takviyesi yapmayı planlıyor.

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