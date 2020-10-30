Denizlisporâ€™da Mustafa Yumlu seferberliÄŸi 

Tedavisine baÅŸlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceÄŸi belirtildi.

Denizlispor saÄŸlÄ±k heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±na yetiÅŸebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Bu haftayÄ± bay geÃ§ecek olan Denizlisporâ€™un en istikrarlÄ± oyuncularÄ±ndan olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maÃ§Ä±nda da ilk 11â€™de sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â