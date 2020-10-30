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30.10.2020 - 13:41 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlisporâ€™da Mustafa Yumlu seferberliÄŸi

SÃ¼per Ligâ€™in 6â€™ncÄ± haftasÄ±nda Yukatel Denizlisporâ€™un BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 3-2 maÄŸlup olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 9â€™uncu dakikasÄ±nda sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kmak zorunda kalan Mustafa Yumluâ€™nun sol kasÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k meydana geldiÄŸi tespit edildi.Â

Denizlisporâ€™da Mustafa Yumlu seferberliÄŸi
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Tedavisine baÅŸlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceÄŸi belirtildi.

Denizlispor saÄŸlÄ±k heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±na yetiÅŸebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Bu haftayÄ± bay geÃ§ecek olan Denizlisporâ€™un en istikrarlÄ± oyuncularÄ±ndan olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maÃ§Ä±nda da ilk 11â€™de sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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