Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak
12.04.2020 - 15:40 | | DHA

Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Olcay Şahan, liglerin başlamasıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

Yeşil siyahlılara geldiği günden bu yana taraftarın en çok tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Olcay'ın idmanlarını aksatmadan yaptığı ifade edildi. Denizlispor'da bu sezon 21 lig karşılaşmasına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1301 dakika sahada kalıp 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik direktör Bülent Uygun'un da güvendiği futbolcuların başında gelen Olcay'ın, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Koronavirüs salgınının ardından hem takımım hem de ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepimiz çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz" dediği öğrenildi.

Denizlisporda Olcay yeni sayfa açacak

Trabzonspor Denizlispor Maçının Perde Arkası

Ergin Ataman tek tek cevapladı! Obradovic, Galatasaray...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adnan Dalgakıran: Kongrede aldığımız Beşiktaş, koronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi

Adnan Dalgakıran: Kongrede aldığımız Beşiktaş, koronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi

Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi

Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi

F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı

F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı

Roberto Mancini: EURO 2020'nin ertelenmesi bize avantaj

Roberto Mancini: EURO 2020'nin ertelenmesi bize avantaj

Sıradaki Haber