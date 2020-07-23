Denizlispor'da Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±

Onazi, iki hafta Ã¶nce Trabzonspor randevusu Ã¶ncesi de telefonunu kapatÄ±p kenti terketmiÅŸ, Ä°stanbul'dan gÃ¼Ã§lÃ¼kle geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Devre arasÄ±nda Trabzonspor'dan 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanarak kadroya dahil edilen Onazi'nin AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± beklemeden tekrar Denizli'yi terk etmesi tepkilere neden oldu. YeÅŸil-siyahlÄ± formayÄ± 9 maÃ§ta terleten 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 325 dakika sahada kalÄ±p 1 asistle oynadÄ±.Â

PRÄ°M 100'ER BÄ°N TL

Denizlispor yÃ¶netimi, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanÄ±p ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda sahaya 3 puan hedefiyle Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Telafisi olmayan bir maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Galibiyet ya da beraberlik bizim iÃ§in yeterli olacak. Ä°ÅŸimizi ÅŸansa bÄ±rakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Kendi sahamÄ±zda kazanÄ±p sezonu mutlu bir ÅŸekilde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.Â