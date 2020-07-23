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23.07.2020 - 13:27 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlispor'da Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±

SÃœPER Lig'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ AnkaragÃ¼cÃ¼ ile evinde oynayacaÄŸÄ± maÃ§tan puan ya da puanlar alÄ±p kÃ¼mede kalÄ±ÅŸÄ±nÄ± ilan etmeyi hedefleyen Yukatel Denizlispor'da sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ogenyi Onazi, sÃ¶zleÅŸmesinin bittiÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±.

Denizlispor'da Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±
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Onazi, iki hafta Ã¶nce Trabzonspor randevusu Ã¶ncesi de telefonunu kapatÄ±p kenti terketmiÅŸ, Ä°stanbul'dan gÃ¼Ã§lÃ¼kle geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Devre arasÄ±nda Trabzonspor'dan 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 1.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanarak kadroya dahil edilen Onazi'nin AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± beklemeden tekrar Denizli'yi terk etmesi tepkilere neden oldu. YeÅŸil-siyahlÄ± formayÄ± 9 maÃ§ta terleten 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 325 dakika sahada kalÄ±p 1 asistle oynadÄ±.Â 

Denizlisporda Onazi bu kez ÅŸehirden ayrÄ±ldÄ±

PRÄ°M 100'ER BÄ°N TL
Denizlispor yÃ¶netimi, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanÄ±p ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda sahaya 3 puan hedefiyle Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Telafisi olmayan bir maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Galibiyet ya da beraberlik bizim iÃ§in yeterli olacak. Ä°ÅŸimizi ÅŸansa bÄ±rakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Kendi sahamÄ±zda kazanÄ±p sezonu mutlu bir ÅŸekilde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.Â 

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