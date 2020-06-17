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17.06.2020 - 11:27 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Onazi şoku: Yırtık var...

Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybeden Yukatel Denizlispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi Ogenyi Onazi'nin sakatlığı ile sarsıldı

Denizlispor'da Onazi şoku: Yırtık var...
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Karşılaşmada arka adalesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda sakatlığı ciddi olan Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Onazi'nin yanı sıra topuğundaki ezilme nedeniyle Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Recep Niyaz ile bağırsak ameliyatı olan Isaac Sackey'in de tedavilerdinin sürdüğü ifade edildi. Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Beşiktaş müsabakasında oynamalarının zor olduğu bildirildi.

Sivasspor karşşılaşmasının 44'ncü dakikasında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da cezalı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi, Denizlispor'da daha önce de sakatlık problemi yaşamıştı. Eksik oyuncuların çok olması nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Bülent Uygun, "Futbolcularımızın yokluğu planlarımızı bozuyor. Sivasspor karşısında da eksiklerimizi hissettik. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanıp, sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız" dedi.
Denizlisporda Onazi şoku: Yırtık var...

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